De Paola: “L’Inter vuole Conte, lo ha già avvicinato. Ci sarà una rivoluzione nella rosa”

Intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT, Paolo De Paola ha parlato del futuro della panchina dell'Inter. Il giornalista rivela che il club nerazzurro ha già contattato Antonio Conte . "Ci sono stati momenti dello scorso campionato in cui Napoli e Inter potevano acciuffare lo Scudetto e lo hanno perso. Fa più scalpore l’Inter perché veniva da una prova di forza nella stagione ancora precedente e si sentiva il candidato principale per la Scudetto".

"Undici sconfitte sono troppe. Se l’Inter arriverà in finale di Champions e vincerà la Coppa Italia Simone Inzaghi può restare, ma ci dovesse essere derby in Champions e dovesse perderlo, con anche eliminazione in Coppa Italia allora sarebbe esonerato. Poi ci sono anche accordi già in essere ora che in caso di rimescolamento delle carte sarebbe difficile cancellare".