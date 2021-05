De Paola: “Inter, la scelta di Inzaghi è intelligente. Rispetto a Conte…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola commenta la scelta dell'Inter di sostituire Conte con Inzaghi

"Non ha il carisma di Conte per imporre i giocatori. Lui aveva problemi con Tare, per una rosa non ampliata, e con Lotito. Quello che sta succedendo all'Inter, al Milan con Donnarumma e alla Juventus, che sceglie un cavallo di ritorno vuol dire che c'è un problema reale nel calcio italiano".