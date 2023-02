De Paola: “Inzaghi-Inter, situazione critica. Simone debole, non doma la squadra”

“Leggo anche squilli di divorzio tra Inter e Inzaghi, c’è una situazione critica e come non potrebbe esserlo. Alla base di tutto ci sono delle indecisioni che hanno sempre caratterizzato Inzaghi. Ieri tra i peggiori c’è stato Brozovic, se hai trovato il tuo equilibrio a centrocampo con Calhanoglu in regia perché devi cambiare tutto? Brozovic lo puoi inserire gradualmente, ieri Inzaghi si è manifestato come debole nel far giocare un giocatore di grande personalità. L’Inter ha perso ancora una volta dopo una buona prestazione, è una squadra che si impegna moltissimo in Champions e in campionato fa esperimenti. Poi arriva Lautaro che dice che così non si può andare avanti e come si fa a non dar ragione all’argentino".