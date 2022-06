De Paola: “Italia, ecco cosa deve sparire. Con l’Argentina tra le peggiori figure”

Paolo De Paola , ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ospite nell’editoriale di TMW Radio. Di seguito il podcast completo e un estratto dell’intervento:

Che aria si respira in Nazionale?

“Contro l’Argentina una delle peggiori figure della storia della Nazionale. Era troppo palese la differenza, sembravano una squadra materasso, loro ci facevano il torello. Con la Germania ci siamo ripresi. Non è una questione di giocatori, ma di gioco e di approccio alla partita. Vogliamo chiamarla difesa alta? La riconquista della palla in pochi secondi? Ormai tutti giocano alla stessa maniera, adesso il calcio è questo. Deve sparire l’approccio attendista, che per esempio rivediamo nella Juventus di Allegri”.