De Paola: “Italia, non è un dramma. Non diamo la croce addosso a Immobile”

A commentare il deludente pareggio dell'Italia con la Svizzera è intervenuto, ai microfoni di TMW Radio, l'ex direttore di TS De Paola

L'Italia non va oltre lo 0-0 in Svizzera:

"Vedo che c'è questa tendenza a polarizzare le situazioni. Non bisogna fare un dramma o ricordare spauracchi precedenti. La squadra gioca bene, la Svizzera deve giocare ancora due partite e l'Italia disputerà in casa la partita decisiva. È esagerato anche mettere la croce addosso a Immobile".

Perché non provare Kean come centravanti?

"Ti dirò di più, perché non insistere con Chiesa, uno dei più in forma e dei più decisivi? Mi ha sorpreso vederlo in panchina ieri. Sono d'accordo che si poteva cambiare qualcosa davanti: Immobile si danna l'anima, non mi piace essere duro perché è uno generoso, si fa sempre vedere. Magari avrà bisogno di più coccole, forse ha un problema caratteriale".