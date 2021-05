De Paola: “Juric? Aveva tutto il diritto di arrabbiarsi per quella domanda”

Così il giornalista su quanto accaduto ieri: "E' una domanda che non ci sta perché va contro il principio della lealtà nello sport"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha commentato così il duro sfogo di Ivan Juric ieri sera contro Sky dopo il pareggio tra Napoli e Verona: “Juric aveva tutto il diritto di arrabbiarsi per quella domanda. Dallo studio di Sky nemmeno dovevano difendere il giornalista, è una domanda che non ci sta perché va contro il principio della lealtà nello sport. Il Verona ha fermato la Juventus, ha battuto il Napoli all’andata. Non ho mai visto il Verona regalare qualcosa a qualcuno”.