De Paola: “Con la Juve a -7 si riapre tutto. Ma attenzione perché l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Avevo detto che la Juventus era fuor dalla lotta scudetto, ma a -7 si riapre tutto. Un piccolo pensiero si può fare, nonostante quello che dica Allegri. Anche perché in testa nessuna corre con un passo deciso, ma attenzione: Milan, Napoli e forse anche Inter non avranno coppe europee. Il loro periodo di offuscamento può essere alle spalle”.