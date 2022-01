De Paola: “Mai visto una Juventus così brutta. Come fa Allegri a dire che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha pesantemente criticato la prestazione della Juventus

"Ho sentito una distonia fra le parole di Allegri in conferenza stampa post e quello che ho visto in campo. Ho visto una Juve pessima a livello di gioco, giocatori sempre in ritardo, che non riuscivano a fare due passaggi di fila corretti. Un Napoli invece sempre in palla, a ranghi ridotti ma sempre col pallino del gioco. Come fa a dire che hanno giocato bene? Una domanda gli andava fatta, gli andava detto che ha fatto schifo. Non ho mai visto una Juventus così brutta. Le azioni sono state frutto solo dei singoli, mai per una costruzione di squadra. E poi Mourinho. Ti puoi attaccare al rigore, ma tu regali due gol a inizio partita, hai una difesa che fa acqua, due pali e poteva finire 6-1".