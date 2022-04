De Paola: “L’Inter manca del nervo che avrebbe dato Conte. Con la Juventus…”

De Paola, ex direttore di TS, ha affermato che quella all'Allianz Stadium contro la Juve debba necessariamente essere la partita dell'Inter

"E' la partita dell'Inter. Non so se può rimettere in corsa la Juve, ma sarebbe un'impresa pazzesca lo Scudetto per i bianconeri. I nerazzurri devono rispondere alle ultime prestazioni incerte. Sembrava una squadra che aveva assimilato il gioco di Inzaghi ma che si è persa per mancanza di personalità. Le sole assenze non possono spiegare il calo dell'Inter. Conte è rabbioso, adesso è mancato proprio quel nerbo che sapeva darti lui".