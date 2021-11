De Paola: “Juve? Il calcio di Allegri è superato. Milan? Un ko più brutto dell’altro”

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha analizzato così il difficile momento di Juventus e Milan

"Oggi tutte le squadre tendono ad aggredire gli avversari per conquistare la palla nella metà campo offensiva. Non capisco perché Allegri non induce una squadra, dove non c'è più Ronaldo, a fare tutto un altro lavoro. La Juventus ha sempre un tipo di gioco, con una difesa passiva dietro, che non fa più nessuno né in Italia e né in Europa".