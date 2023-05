De Paola: “Juventus? Un papocchio la richiesta del -11. Non si capisce…”

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole sugli ultimi sviluppi del caso plusvalenze per la Juventus: “I meno 11 potrebbero non bastare per il regime di afflittività alla Juventus, se dovesse ritrovarsi con il -11 ma vincere con Empoli e Milan la Juve sarebbe in piena zona Europa. Non si capisce dunque, è questo il papocchio. In questo momento la Juve ha 10 punti di vantaggio dalla zona Europa, ma mancano ancora tre partite da giocare. Mi sembra il solito papocchio della giustizia sportiva che non aspetta la fine dei campionati. È l’ennesima gaffe della Federazione.