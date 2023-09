De Paola: “Milan, questa la chiave della sconfitta. Inter splendida. Inzaghi…”

"Inzaghi sta dimostrando concretamente di trovarsi a suo agio lavorando su quello che per lui rappresenta il settore nevralgico: il centrocampo. Le sostituzioni effettuate sono state tutte migliorative. Eppure sono ancora vicini i tempi in cui l’allenatore veniva criticato per cambi inopportuni. Anche in questo caso, però, consigliamo prudenza perché l’accusa principale a Inzaghi è sempre stata quella di una discontinuità in campionato. La continuità la determina il tempo. L’Inter è apparsa splendida, solida e possente. Sa aspettare con pazienza il momento giusto e poi colpisce con implacabile bravura grazie a interpreti straordinari come Lautaro, Thuram, Barella, Frattesi e soprattutto Mkhitaryan lasciato andar via dalla Roma in maniera che ancora sorprende. Il derby in fondo è stato questo: la spiacevolezza dello spreco contro la qualità della parsimonia. Il punto è che il parsimonioso accumula, chi spreca rischia di rimanere con nulla fra le mani".