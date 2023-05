De Paola: “Milan-tifosi, no minacce. Se l’Inter arrivasse in finale vi dico…”

“La cosa è diversa da come si vede. C’è sempre stato questo feeling tra società e ultrà, che si è manifestato in un’esortazione di un capo tifoso che non li ha catechizzati, ma ha ribadito fiducia fino alla fine, non ci sono state minacce. Il senso del discorso non era una reprimenda, ma un discorso di vicinanza. La scena è stata orrenda dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista tecnico non aveva nessun contorno di minaccia”.