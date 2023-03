De Paola: “Sto dalla parte di Serra, sempre. Non mi piace l’arroganza di Mourinho”

"Giusto che l'arbitro sia al di sopra delle parti, ma cosa ha detto di così grave Serra a Mourinho? Gli ha detto di andare a casa, nel senso di andare in panchina, a mani in tasca, senza un particolare atteggiamento provocatorio. Per me Mourinho, per quello che ha detto, meritava anche più giornate. Non è più possibile che dica certe cose, bollando il quarto uomo come un guarda-tacchetti non ci sto. Difendo la dignità del quarto uomo. Io sto dalla parte di Serra, sempre, non mi piace l'arroganza del potere che si è creata attorno a Mourinho".