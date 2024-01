De Paola: “Per Inzaghi e Allegri vale un solo discorso. Milan? Vivacchia…”

"Sono parole sbagliate, non credo che lo stesso Marotta possa approvarle, perché il miracolo dell'Inter nell'ultimo mercato è quello di non far sentire le partenze più importanti, soprattutto in porta. Soprattutto gli acquisti sono di livello. Acerbi pare mettere le mani avanti, ma questa rosa è la più completa a detta di tutti. Quella della Juve è la più pagata ma non la più completa. L'Inter anche con Thuram ha una rosa che non può fare sconti a se stessa e deve puntare allo Scudetto. La Juventus? Guai a toccare Allegri ora, però ribadisco, non dobbiamo dimenticarci degli ultimi due anni molto deludenti ed è per questo che deve puntare al titolo ora".