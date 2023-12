De Paola: “Inzaghi deve vincere lo scudetto. Acerbi? Parole sbagliate”

Un punto sulla giornata?

"Non ha dato un grande scossone alla classifica se non in due momenti. Il rinnovarsi del duello tra Inter e Juventus, con un passo in avanti dei bianconeri. L'Inter di Inzaghi è una conferma importante ma ora vale solo un discorso, come per Allegri: devono vincere lo Scudetto, uno dei due a fine stagione rimarrà deluso. La Juve non ha alibi dopo due anni di delusioni, e l'Inter con una squadra così al top deve arrivare fino in fondo".