De Paola: “Inter uno squadrone, come i nerazzurri oggi pochi in Europa”

Si può ripartire da Allegri anche il prossimo anno in casa Juventus?

"Allegri per me non può essere l’allenatore giusto per dare una svolta e costruire un nuovo progetto. Lo dico da tempo, anche da quando si giocava lo Scudetto. Ora l’Inter è l’unica candidata allo Scudetto e la Juve sta dietro, cercando di tenere il passo. Cosa si fa adesso per il prossimo anno? Si va avanti di conserva e di quella pochezza tattica emersa contro l’Inter, anche la Roma ha svolto azioni d’attacco con l’Inter, la Juventus contro l’Inter letteralmente zero tiri in porta, non ha proposto nulla".