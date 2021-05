De Paola: “Superlega grido di allarme di molti club. Si può migliorare ma…”

Le parole del giornalista: "La Juventus non è trascinata da Real e Barcellona, è una delle promotrici dell'idea"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così della Superlega e delle possibili sanzioni alla Juventus da parte dell'Uefa: "La Superlega è un grido di allarme di molti club. Va intesa così, non come un torneo privato per ricchi: la formula si può migliorare, ma non bocciare così. La Juventus non è trascinata da Real e Barcellona, è una delle promotrici dell'idea. L'atteggiamento di totale sfavore verso i bianconeri è sbagliato, non è produttivo".