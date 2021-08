De Paola: “DAZN vergogna assoluta, si trovi soluzione. Siamo nelle mani di un riccone che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha commentato i problemi avuti da DAZN

"Al netto del rispetto per tutti i colleghi e i tecnici, è un'assoluta vergogna che dobbiamo stare nelle mani di un riccone che ha deciso di gestire in maniera insoddisfacente il gioco più amato degli italiani. Le immagini non vanno bene, è una vergogna tecnologica. Bisogna trovare una soluzione, così non si può andare avanti. La responsabilità è anche della Lega, che si è lasciata ingolosire dai soldi".