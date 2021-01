De Paul, l’Inter non farà alcuna mossa. Sull’argentino si muove un top club della Premier

(ANSA) – ROMA, 15 GEN – Il centrocampista argentino dell’Udinese, Rodrigo De Paul, è considerato uno degli uomini-mercato e la prova arriva dall’Inghilterra, dove il Daily Express riporta di un interessamento del Liverpool di Juergen Klopp. L’allenatore tedesco dei Reds, che saranno ancora per poco campioni del mondo in carica per club, è alla ricerca di un possibile sostituto di Georgino Wijnaldum (in uscita).

Secondo il giornale, per il centrocampista dei friulani servirebbero circa 35 milioni di euro. A De Paul è interessata anche l’Inter di Antonio Conte che, però, non sembra voler perfezionare alcuna operazione durante la finestra invernale di calciomercato. (ANSA).