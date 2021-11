De Rossi: “Scudetto? Rientreranno tutte, non c’è qualcuno nettamente più forte”

L'e centrocampista della Roma e della Nazionale dice la sua sulle favorite per la conquista del campionato

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma e della Nazionale, intercettato dai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Ci sono queste due squadre, Napoli e Milan, che sembra stiano meglio delle altre, stanno facendo grandi cose da un paio di anni ormai. Il Napoli secondo me ha fatto bene anche con Gattuso, e sta continuando ancora meglio con Spalletti. Sarà un campionato lungo, rientreranno un po' tutte, anche se ora sono staccate: penso all'Inter, alla Roma, alla Juventus, anche alla Lazio. Sarà molto interessante, non c'è una squadra nettamente più forte delle altre come c'è stato durante il dominio della Juve. Ci divertiremo".