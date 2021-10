De Sciglio: “Vittoria importante. Godiamoci la serata, da domani testa all’Inter”

Il terzino della Juve, dopo la partita vinta contro lo Zenit, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime

"Questa vittoria è importante, fare tre vittorie su tre non ci garantisce il passaggio del turno ma è un bel bottino. Ora subito testa alla partita di domenica che è molto importante in chiave campionato, poi penseremo ancora allo Zenit. Godiamoci questa serata, poi da domani testa a domenica. Continuo a lavorare sodo, so quel che valgo, quando sento la fiducia dell'ambiente mi aiuta".