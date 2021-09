Evento Interspac, De Siervo: “Momento giusto, iniziativa che merita massima attenzione”

De Siervo, ad della Serie A, è intervenuto all'evento Interspac per esprimere la sua posizione sulla possibilità di un azionariato popolare

"Mi sono già occupato del legame fortissimo tra tifosi e club negli anni. Già nel 2000 notammo a quante volte in una giornata il tifoso pensa alla propria squadra del cuore. Sono qui oggi perché siamo in un momento storico straordinario per poter analizzare questa realtà in maniera seria e se esista una strada per l’azionariato popolare in Italia. Possiamo cambiare auto, lavoro, moglie, sesso, ma non la squadra del cuore. E su questo legame cerchiamo di costruire relazioni economiche. Prima i canali tematici erano unidirezionali, mentre ora nel mondo stravolto dalla rivoluzione digitale tutto è interattivo. La Lega Serie A non è quella che avete conosciuto anni fa, ma è diventata una vera media company che produce le gare".