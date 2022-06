De Siervo: “Serie A sempre più avvincente. Prezzi Dazn? Giusti e come negli altri paesi”

"La Lega crede che il prodotto calcio abbia una grande forza commerciale, il prezzo resta quello. C'è stata una promozione l'anno scorso abbonandosi a 19 euro, ma poi è diventato 29, il prezzo reale che è quello che c'è in tutta Europa. E' il prezzo corretto per un campionato di 10 mesi e che ha 380 partite. Quello che è successo è che sono stati limitati gli accessi, ma purtroppo questo è un paese in cui c’è sempre una tendenza ad approfittarsene. E non scordiamoci che questo è un Paese in cui ogni anno si perdono oltre 260 milioni per la pirateria, soldi che finiscono nelle mani della criminalità organizzata e che vengono sottratti alle squadre, quindi campioni che non arrivano nel nostro campionato.