De Siervo: “Proposta Marotta? Serve confronto anche con la politica. Fondi? Se tutto va bene…”

Ieri Marotta, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha rilanciato la proposta per salvare il calcio dal default. Intervenuto sempre sulla Rosea, l’AD della Serie A Luigi De Siervo ha risposto così:

«Il tema è in cima all’agenda dei nostri lavori, un passaggio da cui non si può derogare. È altrettanto vero, però, che questo percorso prevede un confronto con tutto il nostro mondo. È fondamentale che anche la politica prenda a cuore i nostri problemi».

CIFRE – «Il calcio è in una fase delicata. A causa della chiusura degli stadi, e la contrazione del mercato degli sponsor, gli incassi dei club sono diminuiti in modo considerevole. Tanto che, se il costo del lavoro incideva per il 65% dei fatturati, ora mediamente si è saliti all’80%. Non solo. Il 22 dicembre, al Tribunale di Milano, c’è l’udienza per la causa con Sky, che non ritiene di pagare l’ultima rata di 130 milioni del campionato scorso. Se la tv vincesse, gli oneri retributivi dei club salirebbero addirittura al 90%».

NUOVI FONDI – «Calma. Le intese vanno poste al vaglio delle autorità di controllo. Se tutto va bene bisogna aspettare aprile per il denaro fresco. I prossimi saranno mesi di ristrettezze per tutti».