De Siervo: “Il tema stadi è fondamentale: abbiamo un problema con la burocrazia”

"Noi come Lega Calcio cerchiamo di fornire un valido supporto alle squadre, che rimangono padrone del proprio futuro, ma abbiamo un problema con la burocrazia - ha aggiunto - Questo è il momento storico che la nostra generazione deve affrontare, abbiamo tutti una responsabilità importante. L'attuale ministro dello Sport conosce l'argomento perfettamente e sa quali sono le criticità. Siamo in un contesto che sembra potere evolvere e dobbiamo compiere uno sforzo per riuscire a pensare allo stadio del futuro, che sia funzionale per 20 anni".