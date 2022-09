Inter, de Vrij non è più intoccabile: futuro in bilico, sia in campo che fuori

"De Vrij è ancora più in bilico. In campo e fuori. Il club gli ha comunicato da tempo che intende rinnovare il contratto e adesso i dirigenti aspettano di incontrare Rafaela Pimenta, che rappresenta l'olandese dopo la scomparsa di Raiola. Il rendimento non esaltante di Stefan e il fatto che nelle ultime due partite sia scivolato in panchina a vantaggio di Acerbi non aiuta. Ironia del destino, nel 2018 era stato proprio "Ace" a sostituirlo alla Lazio, quando De Vrij aveva scelto di andar via a parametro zero dalla società di Lotito (e di firmare con l'Inter), e Francesco era stato acquisto dai biancocelesti versando 10 milioni (più 2 di bonus) al Sassuolo. Adesso sono nella stessa squadra, ma difficilmente giocheranno insieme. E siccome al momento Acerbi offre più garanzie (al netto della carta d'identità: tra i due ci sono quattro anni di differenza), attenzione alle scelte future".