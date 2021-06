Blind: “De Vrij ha fatto una partita eccellente. Da anni gioca in Serie A e…”

Insieme a De Jong, Stefan De Vrij è stato il giocatore migliore in campo per l'Olanda nella vittoria contro l'Ucraina

Insieme a De Jong, Stefan De Vrij è stato il giocatore migliore in campo per l'Olanda nella vittoria contro l'Ucraina."Penso che De Vrij abbia giocato in modo eccellente", ha detto Danny Blind a Voetbal International.