Il gol nel derby di de Vrij ha una dedica speciale e gli arriva un grazie su Instagram

Piace perché è genuino. E’ un calciatore atipico se si considera che gioca in una big ma è rimasto sé stesso. Se scrivi a Stefan de Vrij che ti trovi nella sua stessa località delle vacanze potresti ritrovarti a conoscerlo e a poter scattare un selfie con lui. E’ il perno della difesa nerazzurra e c’è da riconoscere che sta facendo molto bene in questa stagione. L’ha incorniciata con un gol di testa nel derby davvero bellissimo. Voluto, cercato, quello del tre a due, della partita ribaltata. La dedica? Lo chiarisce la fidanzata Doina per chi fosse. In un post su Instagram nel quale lo ringrazia per il gol e il bacio che le ha mandato subito dopo.