De Vrij: “Delusione per il risultato, ma c’è stata la prestazione. A Madrid per vincere”

Finisce in parità tra Shakhtar e Inter. La squadra di Conte non riesce a trovare il gol nonostante le occasioni nitide avute. Al termine della sfida ha parlato a Sky Sport De Vrij:

“È un peccato non aver vinto, purtroppo non siamo riusciti a fare gol. C’è delusione per il risultato ma non abbiamo preso gol e quello è positivo. Se non riesci a vincere va bene il pareggio. Sapevamo che sarebbe stata un’altra partita rispetto ad agosto, la prestazione c’è stata, loro hanno difeso in tanti e lo hanno fatto bene, ma non hanno creato nulla. Ora col Real dobbiamo cercare di vincere come facciamo in ogni partita. Guardiamo avanti, cercheremo di vincere le prossime”.