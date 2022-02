Repubblica – Inter, dopo il derby a Napoli altro errore grave di de Vrij

Un altro errore grave per Stefan de Vrij. Un suo fallo in area su Osimhen, visto da Doveri al VAR, è costato il rigore contro l'Inter

"Come nel derby col Milan, quando consentì a Giroud di girarsi e segnare, anche a Napoli Stefan De Vrij ha marchiato la partita con un errore grave. Una sua maldestra pedata in area a Osimhen che non è sfuggita al Var è costata il rigore che Insigne ha trasformato. I nerazzurri hanno tentato una reazione, soprattutto con incursioni di Dumfries, ma il Napoli l’ha contenuta con un pressing furioso (...). Nella ripresa la musica è cambiata. Sono bastati 80 secondi a Dzeko, ben assistito da Lautaro e dall’ispirato esterno olandese, per spaccare la porta con una botta da un passo da Ospina".