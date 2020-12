De Vrij: “Abbiamo giocato da squadra, gestito bene la partita. Mercoledì faremo di tutto…”

Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV: “L’abbiamo gestita bene, abbiamo giocato da squadra compatti. Buon primo tempo in cui siamo andati in vantaggio e poi abbiamo raddoppiato. Purtroppo abbiamo preso un gol ma non c’è mai stata la sensazione che potessimo perdere punti. Siamo rimasti concentrati con la testa e l’abbiamo chiusa. Gruppo? Un aspetto importante per essere squadra. fare sacrifici per gli altri e fare dei risultati. Ultimamente stiamo facendo dei risultati e quello è importante. Siamo consapevoli che ci aspetta una finale e una partita importantissima quindi servono questi atteggiamenti e queste prestazioni di squadra anche mercoledì. Faremo di tutto per vincere e speriamo di continuare su questa squadra”.

