De Vrij nel mirino del Chelsea e l’Inter apre alla cessione: la situazione

Con un contratto in scadenza nel 2023, non è da escludere, in questa sessione di mercato, la cessione di Stefan De Vrij da parte dell'Inter. La probabile destinazione del difensore olandese è la Premier. Uno dei club interessati a de Vrij è il Chelsea che ha messo gli occhi anche su Denzel Dumfries. "Il futuro di De Vrij è ancora tutto da scrivere, ma una cessione – a cifre soddisfacenti per l'Inter – resta una soluzione che potrebbe far felici tutti. Si pensi ai nerazzurri: vendere l'olandese vorrebbe dire ottenere una plusvalenza netta, considerando l'acquisto a parametro zero nell'estate 2018".