Il saluto di de Vrij a Conte: “Grazie Mister, hai alzato il livello. Un onore giocare per te”

Tanti i post che i giocatori nerazzurri stanno dedicando al loro ex allenatore, Antonio Conte. C'è tanto di quello che si è visto in campo: passione, rispetto, gratitudine. Tutto, nel calcio

Poco dopo l'ufficialità dell'addio di Antonio Conte all'Inter, i giocatori nerazzurri, che insieme a lui hanno conquistato il 19° scudetto, gli hanno dedicato saluti speciali e ringraziamenti sentiti. Stefan de Vrij si è congedato con queste bellissime parole: "Grazie Mister per questi due anni insieme. Hai alzato il livello e grazie al duro lavoro e alla mentalità che ci hai trasmesso i nostri sforzi sono stati ripagati. Ci hai insegnato tantissimo. È stato un onore giocare per te! Grazie di tutto a te e il tuo staff, in bocca al lupo per il futuro".