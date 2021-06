Inter, De Vrij brilla a Euro 2020: nuovo record con l’Olanda. Dopo Stam…

Opta sottolinea il dato relativo al difensore dell'Inter Stefan De Vrij al termine della sfida tra Olanda e Ucraina

Come riporta Opta, il calciatore olandese ha recuperato per 12 volte il possesso palla nella sfida contro l'Ucraina. Si tratta del numero più alto in una sfida dell'Olanda agli Europei dopo Jap Stam nel 2004 (14 volte contro la Germania).