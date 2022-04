Gds – De Vrij risarcito, ora il futuro: “E’ una buona notizia per l’Inter perché…”

Il difensore dell'Inter vince la causa legale con i suoi ex agenti: ecco cosa cambia per il suo futuro

E' notizia di oggi la vittoria in tribunale per Stefan De Vrij, che vince la causa contro i suoi ex agenti e dovrà essere risarcito per una cifra di 4.75 milioni di euro. E questa è una buona notizia anche per l'Inter in ottica futura, secondo La Gazzetta dello Sport: "De Vrij nel frattempo ha cambiato consulente, ora è assistito da Mino Raiola. Sinora le trattative per un rinnovo con il club di viale della Liberazione erano state interrotte, ma è evidente che il giocatore volesse far chiarezza sui rapporti con i suoi vecchi rappresentanti prima di pensare al suo futuro. Di riflesso, dunque, questa può essere una buona notizia anche per il club di Zhang".