De Vrij, l’Inter ha scelto: è lui il sacrificabile. Già un’estate fa Raiola…

Il difensore olandese, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe garantire ai nerazzurri un'importante plusvalenza

La prossima estate potrebbe segnare l'addio di un altro titolarissimo dell'Inter: Stefan de Vrij. Secondo Tuttosport, il sempre più probabile arrivo di Ginter a parametro zero potrebbe significare proprio questo:

"L'arrivo di Ginter confermerebbe il fatto che sia Stefan De Vrij il prescelto tra i big sacrificabili, sempre che arrivi un'offerta importante: non va dimenticato infatti come già un'estate fa Mino Raiola aveva provato invano a piazzare il suo assistito in Premier".