Inter, De Vrij: “Skriniar migliorato tanto, con lui non si passa. Dietro lo scudetto…”

Le dichiarazioni del difensore nerazzurro sulla cavalcata scudetto e sull'intesa con Milan Skriniar

È uscito oggi I M TOGETHER: Our Scudetto Season Review, il film della stagione 2020/2021, trasmesso sul canale YouTube ufficiale dell’Inter. Nel film ci sono le dichiarazioni dei giocatori sulla cavalcata scudetto. Ecco le dichiarazioni di Stefan De Vrij sulla cavalcata scudetto e sull'intesa con Milan Skriniar: "La nostra fase difensiva inizia dagli attaccanti e la nostra fase offensiva dal portiere, lo diciamo sempre perché lavoriamo così e perché siamo uniti. Skriniar ha fatto dei passi avanti importanti come giocatore, è migliorato tantissimo e quest’anno è stato una roccia! Lui li ferma tutti, nell’uno contro uno è fortissimo, ha tantissima forza, con lui non si passa".