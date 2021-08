Parma-Inter, de Vrij soddisfatto: “Siamo sulla strada giusta!”

L'Inter di Simone Inzaghi ha mostrato segnali incoraggianti nell'amichevole giocata ieri contro il Parma al Tardini

L'Inter di Simone Inzaghi ha mostrato segnali incoraggianti nell'amichevole giocata ieri contro il Parma al Tardini. La vittoria dei nerazzurri per 2-0 racconta i progressi della squadra in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa a San Siro. Stefan de Vrij ha scritto su Instagram: "Sulla strada giusta!". Ecco il post: