De Vrij: “I tifosi allo stadio? Personalmente non noto molta differenza. Quando…”

Dopo aver giocato una intera stagione senza tifosi, l'Europeo ha riportato il pubblico negli stadi. Intervenuto in conferenza stampa, Stefan De Vrij non nota molta differenza.

"Personalmente non noto molta differenza. Nel momento in cui l'arbitro fischia l'inizio della gara, non li sento né li vedo più. Poi mi concentro esclusivamente sulla partita. Prima e dopo, li sento".