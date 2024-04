L'agenzia sportiva SEG dovrà risarcire Stefan de Vrij. È quanto ha deciso in appello la Corte d'appello di Amsterdam. Il caso ruota attorno al trasferimento di De Vrij dalla Lazio all'Inter nel 2018. Al tavolo era presente anche l'agenzia di gestione sportiva SEG. Per il difensore olandese in sede di trattative la SEG fosse lì per rappresentare i suoi interessi, ma l'agenzia ha affermato in udienza nel febbraio 2022 di agire esclusivamente per conto dell’Inter.