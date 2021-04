De Zerbi: “Berardi pronto da un po’ per una big. Il mio futuro? Con Carnevali…”

Le parole dell'allenatore neroverde sul futuro dopo la vittoria della sua squadra sulla Fiorentina

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato del suo futuro e di quello di Berardi nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Sky dopo Sassuolo-Fiorentina. Queste le sue parole: "Chi ha più chance di rimanere? Non so... Lui credo sia pronto già da un po' per giocare in qualsiasi squadra da protagonista, non so cosa deciderà nel suo futuro. Sia io che lui come prima cosa cerchiamo di divertirci. Non credo che un giorno non prenda in considerazione l'ipotesi di andare via, per continuare sul percorso che sta facendo, da professionista. Io uguale. Ci divertiamo molto... Ha 101 gol, qualcosa già l'ha dimostrato. Riuscire a farcela in un grande club non dipenderebbe solo da lui ma anche se venisse messo o meno nelle condizioni di poter fare come qua a Sassuolo. Bisogna sapergli dare il valore giusto".