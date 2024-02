Bayern e Barcellona tentano De Zerbi ma il Brighton frena

Subentrato in corsa a Graham Potter nel settembre 2022, De Zerbi ha saputo guidare il Brighton, una piccola tra i colossi della Premier, fino ad una storica qualificazione in Europa League. Un traguardo reso ancor più rimarchevole dall'altissima qualità di gioco dei Seagulls, per molti osservatori la squadra più divertente del campionato. Ma costretta, la scorsa estate, a cedere alcuni dei suoi gioielli, come l'argentino neo-campione del mondo Alexis Mac Allister. Cessione che hanno finito per condizionare il rendimento del Brighton in questa stagione, attualmente settimo, lontano dalla zona Europa. Eppure le voci sul futuro di De Zerbi continuano a rimbalzare sui tabloid di sua Maestà. Sotto contratto fino al giugno 2026, con uno stipendio annuo di poco inferiore ai due milioni di euro, anche negli ultimi giorni il Brighton - per voce del suo direttore generale - ha escluso una separazione anticipata. "Vogliamo che rimanga a lungo con noi, e abbiamo l'ambiente giusto per trattenerlo". Ma come ogni matrimonio, l'unione di intenti deve essere condivisa da entrambi. E, almeno al momento, non sono chiare le intenzioni dell'ex allenatore dello Shakhtar Donetsk.