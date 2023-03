De Zerbi, il Tottenham lo mette in lista per il post Conte. Ma la Serie A lo rivuole

"Con Pep Guardiola primo della lista degli ammiratori e il Brighton che gioca un ottimo calcio, di De Zerbi si parla anche in chiave mercato. Il Tottenham, che cerca un rimpiazzo per Conte, lo avrebbe inserito nella sua lista insieme a Nagelsmann (ex Bayern) e Glasner (Eintracht). Ma anche la Serie A d’alta classifica potrebbe rifarsi sotto e tentarlo. Come con Potter, il Brighton ha inserito nel contratto di De Zerbi una clausola che prevede un indennizzo per il club in caso di divorzio anticipato. Il tecnico però al momento non ha nessuna intenzione di andarsene: questo Brighton è una sua creatura da portare più in alto possibile", aggiunge il quotidiano.