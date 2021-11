De Zerbi: “L’Inter con Conte ha imparato a vincere, quest’anno…”

Così Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar, ha parlato a Sky Sport verso la sfida di Champions League di domani contro l’Inter

Così Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di Champions League di domani contro l’Inter: “Le ultime due di campionato dell’Inter sono state il derby e il Napoli, hanno fatto 4 punti e due grandi gare. Non che prima non fosse in forma o meno in forte, l’Inter è sempre forte e ha entusiasmo, soprattutto in casa. Non sono solo le qualità da rispettare, ma un po’ tutto. Questa Inter più forte di quella di Conte? L’anno scorso l’Inter ha imparato a vincere, quando sai cosa devi fare per arrivare a vincere, poi ti ingolosisci. L’Inter mi sta dando questa impressione”.