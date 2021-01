Sassuolo, De Zerbi: “Ko con l’Inter? Ci sta perdere in maniera non bella. L’unico rammarico…”

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato la gara ai microfoni di Sassuolo Channel ed è tornato a parlare della sconfitta contro l’Inter: “Nelle partite dove siamo venuti meno, non abbiamo cambiato identità, siamo andati con coraggio. Ci sta perdere con Milan, Inter e Atalanta, anche in maniera non bella, perché queste sono squadre più forti di noi”.

Rammarico con Inter, Atalanta e Milan?

“No, il rammarico è quello di non aver avuto giocatori determinanti nel pieno della loro condizione, come Djuricic, Caputo, Boga, Magnanelli, giocatori determinanti. Non voglio regali, cambia l’anno e a Natale si cerca qualcosa sotto l’albero e io non cerco niente sotto l’albero, cerco la condizione migliore di giocatori migliori che spostano. Se abbiamo fatto bene senza questi, possiamo solo migliorare. Magnanelli ha giocato 2 partite, non è al 100% ma è determinante già così, figuriamoci quando migliorerà. Stessa cosa Caputo. Questi giocatori li farò giocare anche quando non sono al 100% perché sono importanti e proprio perché se voglio raggiungere il 100% lo riesco a raggiungere attraverso la gara e non solo con l’allenamento”.