Sassuolo, De Zerbi: “Inter? La prepareremo al meglio, dovremo avere coraggio”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria col Verona, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così in vista anche della prossima partita, che sarà contro l’Inter: “Finché ne abbiamo spingiamo, senza crearci pressioni o ansie. Dobbiamo avere l’ansia di fare bene, anche nelle partite sporche, come oggi. Non possiamo essere sempre belli, ma dobbiamo sempre cercare di essere belli, iniziando la partita per vincere. L’Inter? La prepareremo al meglio, senza togliere niente al coraggio che dovremo avere”.

(TMW)