De Zerbi: “Meglio perdere la Champions con Guardiola che vincerla con un altro”

Il pensiero del nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk sbarcato in Ucraina per provare ad imporre il suo calcio

Roberto De Zerbi non accetta compromessi. Fa nulla se per provare ad imporre le sue idee di calcio si è dovuto spostare fino in Ucraina, l'importante per il nuovo tecnico dello Shakhtar è poter lavorare a modo suo. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport: «Il mio primo obiettivo sarà dare un’identità allo Shakhtar e questa è la cosa che mi toglie un po’ il sonno. Far emergere la mia impronta. Qualche club italiano mi ha chiamato, non mi chieda quale. Non voglio nemmeno valutare se quelle squadre avrebbero potuto fare un po’ di più per convincermi. Io credo che la scelta sia giusta: quello che mi fa stare bene è lavorare a modo mio. Non conta il Paese o lo stipendio. Io voglio essere me stesso".