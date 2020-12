Sassuolo, De Zerbi: “Col Milan sarà più difficile rispetto all’Inter. Ibra? Meglio che non ci sia”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: “A Firenze è venuto un punto importante. Vale un punto ma è raccolto con una squadra in un momento particolare ma che ha giocatori di grande qualità. È un punto importante ottenuto con la nostra identità, è tornato il Sassuolo conosciuto in questi anni, dovevamo ritrovare tante cose importanti. Ora si deve dare continuità contro la squadra che è in testa con merito“.

Il tecnico degli emiliani ha aggiunto: “Loro hanno un’identità precisa, in Coppa e e campionato, con le forte e le deboli. Sarà come affrontare Inter o Juve, forse anche più difficile: hanno l’entusiasmo della squadra che non si ferma. Per noi è importante: dopo 3 anni affrontiamo la prima con la possibilità di andare -2 dalla vetta vincendo. Questo deve essere motivo d’orgoglio, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. Ibra? È ancora un campione, lo ha dimostrato, uno dei pochissimi che abbiamo in Italia. Sinceramente è meglio che non ci sia, ma il Milan ha altri giocatori forti. Sono la seconda o terza miglior difesa, secondo miglior attacco: hanno tutto. Ma vogliamo cercare di vincere giocando come a Firenze per mantenere anche noi la serie positiva. Anche noi arriviamo con entusiasmo a questa partita”.

(Fonte: Corriere dello Sport)