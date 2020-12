De Zerbi: “No alla Roma? Mi diverto qua, più soddisfazione nel far crescere la propria creatura”

Intervenuto a Sky Sport, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato della chiamata della Roma e del suo progetto col club emiliano:

“Non mi interessa proprio il sistema di gioco, sono numeri e contano le posizioni in campo. Non sono disposto di andare al compromesso sulla voglia di giocare. L’obiettivo è di giocarsi la partita. Vorrei che il Sassuolo diventasse una grande squadra. Chiamata dalla Juve? Non ho ricevuto nessuna chiamata, non la vivo con ansia. No alla Roma perché mi diverto ad allenare la squadra che ho e che abbiamo costruito con grande fatica. Vedere prendere forma la propria creatura dà più soddisfazione di andare ad allenare una squadra che fa le coppe europee”.